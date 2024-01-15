عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عبدالجليل: التعادل أمام موزمبيق في البداية أمر إيجابي للمنتخب

صدى البلد

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أنه لم يتوقع انتهاء مواجهة مصر وموزمبيق بالتعادل، خصوصا بعدما سجل مصطفى محمد هدفا مبكرا للفراعنة، مشيرًا إلى أن روي فيتوريا عليه مراجعة نفسه قبل اللقاء القادم أمام غانا، خصوصا في ظل وجود ملاحظات كثيرة على أداء بعض اللاعبين.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "منتخبات غانا ونيجيريا والكاميرون لديها مشاكل كثيرة، لكن هناك منتخبات قوية في البطولة مثل المغرب والسنغال وكوت ديفوار، والتعادل أمام موزمبيق في البداية قد يكون أمر إيجابي للمنتخب المصري في بداية البطولة".

وأضاف: "دفاع منتخب مصر لم يكن جيدًا ووسط الملعب كان في حالة سيئة، خصوصا ان محمد النني بعيدا عن مستواه، وظهيري الأجناب هاني وحمدي لم يجدوا مساندة من خط الوسط، والمباراة المقبلة تحتاج لتغييرات في التشكيل خصوصا في الوسط ولابد من الدفع بـ مروان عطية وإمام عاشور".

وواصل: "كنت أفضل مشاركة محمود عبدالمنعم كهربا في الشوط الثاني بدلا من كوكا، والشوط الثاني كان يجب الدفع مبكرا بـ امام عاشور بدلا من زيزو ومعه مروان عطية بدلا من النني مع بقاء حمدي فتحي".

وأكمل: "لدي قناعة كبيرة بضرورة وجود مروان عطية منذ البداية، فهو حاليا أفضل وعامل السن في صالحه، لذلك يتفوق على النني في أمور كثيرة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يفتح النار علي فيتوريا بسبب مشاركة هذا اللاعب مع المنتخب

بيدلعوا العلم!| إليسا ونانسي عجرم في امتحان بجامعة الإسكندرية.. وتحقيق عاجل بالواقعة

تعليق مثير لـ فرج عامر عن نتيجة مباراة غانا والرأس الأخضر

عيب عليكم.. رسالة نارية من أحمد موسى لمحمد صلاح بعد أداء المنتخب

الأرصاد: سحب رعدية على الإسكندرية.. والأمطار تصل إلى الوجه البحري غدا

أحمد موسى يعلن بشرى بشأن أسعار الذهب والدولار خلال الساعات القادمة

مش هتنسى في الامتحان وذاكرتك هتبقى حديد.. اسمع نصيحة الشيخ الشعراوي

لو خريج هندسة.. فرص عمل جديدة في بنك القاهرة| الحق قدم

ترشيحاتنا

مطار مرسى علم الدولي يحظى بإقبال سياحي ملحوظ مع وصول 4 آلاف سائح اليوم

اليوم .. بدء صرف معاش تكافل وكرامة | احسب قبضك

لاعب منتخب مصر السابق: أمام عاشور عنده حاجة نفسية

واشنطن بوست: الولايات المتحدة أصبحت تتساهل مع العمليات الإسرائيلية الكثيفة في غزة

حدث ليلا | تعليق مثير لفرج عامر .. والصين تدعو لمؤتمر سلام دولى

اركب تيجو 7 موديل 2023 "هاي لاين" كسر زيرو بأفضل سعر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رخيصة الثمن.. تناول هذه الفاكهة بوصفها ملينات طبيعية للتخلص من الإمساك

أول منحنى للأجور في مصر| ماذا تعني منظومة البيرول.. وحزمة هدايا من السيسي للمصريين قريبًا

بعد ظهورها الأخير.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر

كوليكشن متنوع.. كارول سماحة تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

لحظة وصول وائل جسار إلى الرياض استعدادا لحفل صلاح الشرنوبي.. فيديو

باميلا الكيك بعد تكريمها بأرض المبدعين: مبسوطة أن الفكر اللبناني بدأ يستوعبني

منصة شاهد تروج لمسلسل بين السطور قبل طرحه .. فيديو

هبقى ساجد في البوستر بتاعه.. محمد رمضان يتحدث عن تجسيد حياة محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ