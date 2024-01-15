القرن 21| فينيسيوس جونيور يحقق 3 أرقاما قياسية في نهائي السوبر الإسباني

حقق البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، إنجازا تاريخيا بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في شباك برشلونة، بنهائي كأس السوبر الإسباني، مساء الأحد، على ملعب "الأول بارك" بالمملكة العربية السعودية.



وسجل فينيسيوس الثلاثية في الدقائق 7، 10، و39.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن فينيسيوس أصبح أول لاعب يسجل هاتريك في مباريات الكلاسيكو في أول 39 دقيقة من المباراة، في أي مسابقة، بالقرن ال21.

وأصبح فينيسيوس أول لاعب برازيلي يسجل هاتريك لريال مدريد في الكلاسيكو، وأول لاعب يسجل هاتريك في كأس السوبر الإسباني بحسب شبكة سكواكا.

وانتهى اللقاء بفوز ريال مدريد بنتيجة 4-1.

وكان ريال مدريد قد خسر نهائي كأس السوبر الإسباني الموسم الماضي ضد برشلونة في المملكة العربية السعودية، بنتيجة 3-1.

وبلغ برشلونة نهائي السوبر الإسباني بعد فوزه 2-0 على أوساسونا، أما ريال مدريد فقد أطاح بجاره أتلتيكو بفوز مثير 5-3.