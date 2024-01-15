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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يدمر 121 سيارة إسعاف منذ بداية الحرب في غزة

سيارات الأسعاف في
سيارات الأسعاف في غزة

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الاثنين، أن هناك 121 سيارة إسعاف دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

وقال مكتب الإعلام الحكومي، في وقت سابق، إن 23 مستشفى في قطاع غزة أخرجت من الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي.

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي بغزة في بيان له ، إن أكثر من 9 آلاف شخص استشهدوا بسبب عدم القدرة على علاجهم.

كما أشار مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب حتى الآن 193 مجــزرة راح ضحيتها 23,084 فلسطينياً منذ هجوم 7 أكـتوبر الماضي.

ومن جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن جيش الاحتلال ارتكب 17 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 249 شهيدًا و510 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد رتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 23084 شهيدًا و58926 جريحًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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