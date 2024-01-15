لا بديل عن الفوز أمام غانا.. ناقد رياضي يوجه رسالة للمنتخب الوطني

أكد الناقد الرياضي عبد الحميد فراج، أن المدير الفني للمنتخب الوطني روي فيتوريا، يتحمل مسئولية التعادل أمام موزمبيق، مشيرا إلى أن لاعبي المنتخب الوطني أيضا لم يكونوا على المستوى المطلوب، ولم يعطوا منتخب موزمبيق حقه.

وقال عبد الحميد فراج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “لميس سلامة”، أن منتخب موزمبيق تفوق في الشوط الثاني، وأستغل حالة عدم تركيز لاعبي المنتخب الوطني، ونجح في إحراز هدفين في 3 دقائق، وجعل منتخب مصر يفرح بالتعادل.

وتابع الناقد الرياضي عبد الحميد فراج، انه على منتخب مصر، إستعادة الروح والثقة، مؤكدا أنه لا توجد فرصة للمنتخب الوطني سوى تحقيق الفوز على غانا في اللقاء القادم.

التشكيل المناسب

وأشار عبد الحميد فراج إلى أن روي فيتوريا عليه إعادة توظيف اللاعبين في المكان المناسب في الملعب، وأن يختار التشكيل المناسب للقاءات القادمة.