الأولى من نوعها.. وزيرة خارجية أستراليا تعلن عن زيارة إلى الشرق الأوسط

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونج أنها ستقوم بزيارة منطقة الشرق الأوسط.

وفي بيان صدر اليوم الاثنين، قالت وونج إنها ستزور دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة؛ بحسب وكالة "رويترز".

وستكون هذه أول رحلة تقوم بها وونج إلى الشرق الأوسط كوزيرة للخارجية وستجعلها أرفع عضو في الحكومة يزور المنطقة منذ بداية الصراع الدائر في 7 أكتوبر 2023.

وذكرت وونج أنها ستلتقي بعائلات الرهائن الإسرائيليين والناجين من هجمات 7 أكتوبر، وكذلك مع ممثلي المجتمعات المحلية الفلسطينية المتأثرة بعنف المستوطنين.