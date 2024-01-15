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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الري: إنشاء 8 محطات مياه شرب جوفية بجنوب السودان

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أنه تم إنشاء 8 محطات مياه شرب جوفية بدولة جنوب السودان، تشمل 3 محطات بمنطقة لوبونوك، و5 بولاية جونجلي لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين هناك، في إطار المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية لخدمة الأشقاء بدول حوض النيل.


وأشار وزير الري - في بيان اليوم الإثنين - إلى تاريخ التعاون المثمر بين الدولتين في مجال الموارد المائية من خلال تنفيذ المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني جنوب السودان، حيث قامت وزارة الري، وبالتعاون مع نظيرتها بجنوب السودان، بتنفيذ 20 محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية تخدم حوالي 100 ألف مواطن، كما تنفذ الوزارة مشروعات للحد من مخاطر الأمطار والسدود لحصاد الأمطار للاستفادة منها في أوقات الجفاف لمواطني جنوب السودان، بالإضافة لمشروعات تطهيرات بحر الغزال بمنطقة بنتيو بولاية الوحدة للحد من تأثيرات الفيضانات وما ينتج عن ذلك من منع انتشار الأمراض والأوبئة وتسهيل حركة الملاحة النهرية في المنطقة.


كان قد تم أمس الأول السبت، وفي احتفال شعبي كبير، تدشين عملية إنشاء 3 محطات مياه شرب جوفية بدولة جنوب السودان في منطقة لوبونوك، إحدى مدن ولاية وسط الاستوائية، وسط حفاوة وسعادة بالغة من المواطنين، وبحضور نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية الدكتور جيمس واني ايقا، ووزير الموارد المائية والري بجنوب السودان بال ماي دينق، وسفير مصر لدى جنوب السودان معتز مصطفى عبدالقادر، ومدير عام التعاون الفني بجنوب السودان المهندس محمد عبدالروؤف علي، ومهندسي البعثة المصرية للري المصري بجوبا، ولفيف من القيادات والمسئولين من البلدين.


وفي كلمته خلال الاحتفالية، أشاد نائب رئيس جنوب السودان للشئون الاقتصادية بالمشاريع التنموية التي تقوم بها الحكومة المصرية ووزارة الري لخدمة المواطنين بدولة جنوب السودان.. متوجها بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري. 


من جهته، أعرب وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان عن تقديره للتعاون المتبادل بين وزارتي الموارد المائية والري بالبلدين والجهود المبذولة من الجانب المصري في توفير مياه الشرب النقية للمواطنين، ومشروعات الحد من مخاطر الفيضان ومقاومة الحشائش المائية.


بدوره، أثنى سفير مصر بجنوب السودان على دور وزارة الموارد المائية والري المصرية في تدعيم العلاقات المصرية - الجنوب سودانية العميقة والممتدة على كافة الأصعدة.. مشيرا إلى أن مصر تعد من أوائل الداعمين لجنوب السودان.


كما أكد مدير بعثة الري المصري أن تنفيذ هذه المشروعات يأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارتي الموارد المائية والري بمصر وجنوب السودان لخدمة مواطني جنوب السودان وتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين.
 

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