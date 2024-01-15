قطع المياه عن عدد من المناطق بمدينة طوخ لهذا السبب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بطوخ عن إنقطاع المياه اليوم الأثنين الموافق ٢٠٢٤/١/١٥ عن المنطقة من الإدارة التعليمية حتى مجمع المدارس وقهوة دهب حتى السريع والشوارع الجانبية بمدينة طوخ وذلك حتى الساعة الرابعة عصراً وذلك بسبب أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه بمدينة طوخ.

وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمصالح بتلك المنطقة تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

من ناحية اخرى أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، نشاط إدارة العلاج الحر بالمديرية والإدارات الصحية التابعة خلال عام 2023، موضحا أنه تم إصدار 457 رخصة لمنشآت طبية خاصة تنوعت بين مراكز علاج طبيعى، مراكز طبية، عيادات تخصصية، عيادات خاصة، ومحلات نظارات، كما أنه تم إجراء 864 معاينة للمنشآت الطبية الخاصة، والرد علي 241 شكوى مقدمة لإدارة العلاج الحر.



وتابع وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه تم تنظيم 42 حملة تفتيشية، تم المرور فيها علي 7129 منشأة طبية خاصة، وأسفرت تلك الحملات عن 2380 إنذار، وغلق 716 منشأة خاصة، وإصدار 1008 قرارات غلق، بالإضافة إلي تنفيذ 6 حملات نوعية علي مراكز علاج الإدمان والطب النفسي، بالتنسيق مع الرقابة الإدارية، والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية والتراخيص، وأسفرت تلك الحملات عن غلق وعمل محاضر بالشرطة لـ37 مركز ومستشفى لعلاج الإدمان.