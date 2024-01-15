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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد زيارة الوفد الأمريكي.. تعليق حاسم من الصين بشأن علاقات واشنطن وتايوان

علم الصين
علم الصين

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، رفضها التام لأي تواصل رسمي بين تايوان والولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، “لطالما عارضت الصين بحزم أي شكل من أشكال التواصل الرسمي بين الولايات المتحدة وتايوان ولطالما رفضت بحزم تدخل الولايات المتحدة في شؤون تايوان بأي شكل من الأشكال وبأي حجة كانت”.

وكانت رئيسة تايوان المنتهية ولايتها تساي إنج وين التقت في وقت سابق من اليوم الاثنين، بوفد من الولايات المتحدة الأمريكية عقب صدور نتائج الانتخابات الرئاسية التايوانية.

وقالت رئيسة تايوان في تصريحات لها، إن زيارة الوفد الأمريكي إلى تايوان بعد الانتخابات الرئاسية، تؤكد الشراكة الثابتة والوثيقة بين تايوان والولايات المتحدة.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أكد مسؤولون أمريكيون كبار سابقون دعم الولايات المتحدة "التام" لتايوان خلال زيارة أمس الاثنين، بعد انتخاب لاي تشينج تي رئيسًا البلاد، والذي أغضب الصين.

وفاز لاي تشينج تي، المدافع القوي عن سيادة تايوان وديمقراطيتها، يوم السبت، بفترة ولاية تاريخية ثالثة على التوالي للحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم، متجاهلاً تحذيرات بكين من أن انتخابه سيزيد من خطر الصراع.

الخارجية الصينية تايوان الانتخابات الرئاسية التايوانية رئيسة تايوان الانتخابات الرئاسية

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