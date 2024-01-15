إسرائيل تعلن دخول 237 شاحنة مساعدات إنسانية أمس إلى قطاع غزة

قالت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، إن سلطات الاحتلال سمحت بنقل 237 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة أمس، مشيرة إلى أن هذا هو أعلى رقم منذ بداية الحرب.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الأمم المتحدة، أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 677 مليون دولار، استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته المنظمة بشأن مساعدة قطاع غزة.

وقالت الأمم المتحدة، إن المبلغ المدفوع يشكل فقط حوالي 56% من الاستجابة المطلوبة لدعم ومساعدة الأهالي في قطاع غزة، والبالغة 1.2 مليار دولار.

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه ينتظر من المجتمع الدولي، أن يتم تأمين وصول المساعدات الإنسانية الضرورية، إلى أهالي قطاع غزة.

وأضاف الهباش، أن ما يعيشه قطاع غزة حالياً، هي كارثة إنسانية، مؤكداً أنه تم تدمير أكثر من 70 % من المنازل بقطاع غزة، والبنية التحتية، بالإضافة إلى إنقطاع الإمدادات.

وأشار محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني إلى أن نسبة ما يصل إلى قطاع غزة من احتياجات يومية لا يتعدى 7% من احتياجات القطاع، لافتاً إلى أن الكهرباء مقطوعة عن قطاع غزة منذ 100 يوماً.