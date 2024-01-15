بعد اعتقال لاعب كرة إسرائيلي.. وزير دفاع الاحتلال: تركيا ناكرة للجميل

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الاثنين، إن تركيا تعمل "كذراع تنفيذية" لحركة حماس، وذلك في معرض تعليقه على اعتقال لاعب كرة القدم الإسرائيلي ساجيف جيهزقيل، مهاجم نادي أنطاليا سبور التركي، بتهمة "التحريض على الكراهية"، وذلك بعدما أثارت طريقة احتفاله بهدف، جدلاً واسعاً.

وأضاف جالانت: "اعتقال تركيا لاعب كرة قدم إسرائيليا أمر شائن وينطوي على نفاق"، مشيرًا إلى أن "تركيا تتصرف بنكران للجميل تجاه إسرائيل التي كانت أول من ساعدها بعد زلزال العام الماضي".

وكان وزير العدل التركي يلماز تونج، قال أمس إن الادعاء العام بدأ تحقيقاً مع جيهزقيل الذي احتفل بهدفه في مرمى طرابزون سبور، الأحد، مظهراً عبارة على ضمادات في يده، كتب عليها "100 يوم، 7.10"، في إشارة إلى هجوم 7 أكتوبر.

وقال الوزير التركي في منشور على منصة "إكس"، إن "مكتب المدعي العام في أنطاليا بدأ تحقيقاً قضائياً ضد لاعب كرة القدم الإسرائيلي ساجيف جيهزقيل بتهمة تحريض الناس على الكراهية، بسبب إيماءته القبيحة الداعمة للمذبحة الإسرائيلية في غزة، بعد تسجيله هدفاً في مباراة أنطاليا سبور وطرابزون سبور في الدوري الممتاز".

وأعلن نادي أنطاليا سبور التركي، استبعاد اللاعب الإسرائيلي ساجيف جيهزقيل عن الفريق، إثر هذه الحركة التي أعقبت تسجيله الهدف في مرمى طرابزون سبور.

وأوضح النادي، في بيان، الأحد، أن اللاعب الإسرائيلي "قام بتصرف يتعارض مع القيم الوطنية لبلدنا"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" الرسمية.

وأضاف: "لن يسمح مجلس إدارتنا أبداً بأي سلوك يخالف حساسيات بلدنا، حتى لو أدى ذلك إلى فقدان بطولة أو كأس".

وفي معرض تعليقه على قرار الاستبعاد، أعرب رئيس النادي سنان بوزتبه، عن استغرابه لتصرف اللاعب الإسرائيلي، وقال في بيان، إن "النادي حذف مشهد التصرف غير المقبول الذي قام به اللاعب من حسابات التواصل الاجتماعي العائدة لنا، لن نسمح لمثل هذه التصرفات ما دمت رئيسا لهذا النادي".