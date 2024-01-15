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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: لقاء الرئيس السيسي ووزير الخارجية الصيني يؤكد دور مصر في استقرار المنطقة

النائب عمرو عكاشة،
النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير خارجية الصين، وتسلمه رسالة من نظيره الصيني جاء تأكيدا على دور مصر المحوري للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن اللقاء يستهدف دعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في كافة المجالات خاصة المشروعات التنموية الاقتصادية، في ظل دخول مصر تجمع البريكس.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن اللقاء تطرق إلى الأوضاع في غزة وضرورة وقف إطلاق النار، مما يدل على موقف الرئيس السيسي الواضح والداعم للقضية الفلسطينية واستغلاله كافة اللقاءات التطرق إلى القضية الفلسطينية والحديث حولها لتبني رؤية مصر في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد النائب عمرو عكاشة، أن موقف مصر واضح وثابت ولا يمكن المزايدة عليه وذلك في إطار ما تحملته مصر من مسئولية تاريخية وإنسانية، في التصدي لحشد واستقبال وتجميع المساعدات الإنسانية من جميع أنحاء العالم، ثم بذل الجهود اللازمة للتغلب على العقبات والتعقيدات أمام إيصال تلك المساعدات - بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي – إلى أهالي غزة، علاوة على تقديم الدولة المصرية أكبر مساعدات إنسانية واستقبال المصابين لتلقي العلاج اللازم في المستشفيات المصرية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته وإنفاذ المساعدات إلى غزة، اتساقاً مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بشكل سريع وآمن.

الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير خارجية الصين المشروعات التنموية الاقتصادية تجمع البريكس غزة

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