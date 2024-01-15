احصل على عمل .. الشباب والرياضة تعلن عن يومها التوظيفي في هذا الموعد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية لتمكين الشباب ( الإدارة العامة للمبادرات الشبابية ) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت و مؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة هايبر ماركت السلطان يوم الأربعاء الموافق ١٧ يناير٢٠٢٤ من الساعة 10 ص إلى الساعة 3 م بنادي الطالبية الرياضي الطالبية فيصل - او الهرم .



وذك على الوظائف التالية : كاشير، كول سنتر، منسقين ممرات، منسقين ثلاجات، محاسبين فرع، محضرين ومتلقيين طلبات، موظفين امن، عمال مخازن (عمالة موسمية - طلبة) ، وتتمثل مميزات الوظائف السابقة في: راتب مجزي، تامين اجتماعي وصحي، اجازات سنوية ورسمية، إجازة اسبوعية، حوافز كل ٣ شهور، زيادات سنوية



وأماكن الوظائف المتاحة في محافظة الجيزة و مدينة السادس من أكتوبر، وللتقديم يرجى ملئ الاستماره التاليه https://forms.office.com/r/zvvimb6hyX، والحضور مباشرة يوم الأربعاء الموافق ١٧ يناير٢٠٢٤ بنادي الطالبية الرياضى بالهرم / فيصل من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 3 عصرا .