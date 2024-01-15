خلافات على أولوية المرور.. شخصان يعتديان على شاب بأسلحة بيضاء في شوارع زفتى

أعطي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز زفتي المستشار فتحي زهران بضرورة فتح باب التحقيق العاجل في واقعة اعتداء شخصين بالضرب بالأيدي والأسلحة علي شاب لخلافات علي أولوية المرور أثناء إقامه سرادق عزاء بشوارع قرية منية المبشرين بمركز زفتي .



كما وجهت النيابة العامة بتفريغ كاميرات مراقبة بمحيط موقع الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من سماع أقوال شهود عيان.

وكانت شوارع قرية منية المبشرين بمركز زفتي شهدت اعتداء شخصين بالأسلحة البيضاء والأيدي مما تسبب في إصابته بجروح قطعية في الرأس والذراع والبطن، واشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ إثر تراشق بالالفاظ وتشابك بالأيدي علي الأولوية على المرور في الطريق العام حال تدشين سرادق عزاء أحد أقارب المجني عليه.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من نقطة شرطه مستشفى زفتى العام، باستقبال المستشفى المدعو شعبان زين العابدين، 20 سنة مقيم بقرية منية المباشرين ومصاب بجروح قطعية في الرأس والبطن، ادعاء تعدي بالضرب من آخرين، وحالته الصحية سيئة ولا يمكن استجوابه.



في ذات السياق انتقلت الأجهزه الأمنية إلي موقع الحادث وكشفت التحريات الأمنية أن شاب يدعى العابدين مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس 9 سم، وجرح قطعي بالبطن وجرح قطعي بالذراع الأيسر، وجرح قطع بالساعد الأيسر وجرح سطحي بالفخذ الأيسر، مع وجود اشتباه كسر بعظام الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ.

وبسؤال المجني عليه، أكد اعتداء شخصين أحدهما يدعى" وائل.ع" وزميله "محمد.ر" وجميعهم مقيمون بقرية منية المبشرين محل الواقعة، نتيجة أولوية المرور أثناء إقامة سرادق عزاء أحد أقارب المجني عليه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر حرر محضر رقم 625 لسنه 2024 جنح مركز زفتى وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث .