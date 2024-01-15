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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب التقديم لمعسكر التدريب الشتوي لمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس (ASU-iHub) عن فتح باب التقديم لمعسكر التدريب الشتوي تحت عنوان "Sustainable Innovation and Industry 4.0" والذي سيقام في الفترة من 29 يناير حتى 9 فبراير 2024 حيث يعتبر المعسكر أحد أنشطة برنامج ISI4Egypt وهو برنامج مدته ثلاث سنوات بين مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ومركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية.

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ويهدف المعسكر إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتزويد المشاركين بالمهارات التي تتطلبها الصناعة المصرية وتعزيز الحوار بين الثقافات حيث يجمع المعسكر طلاب من كلا البلدين مصر وألمانيا. من خلال تقديم موضوعات تعليمية في مجال الابتكار والاستدامة وإدارة الابتكار والملكية الفكرية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة المتعلقة بالصناعة 4.0 من خلال العمل على حالات ابتكار واقعية Business Case التي تتناول قضايا الاستدامة من منظور شامل وعملي بدعم من شركاء المشروع والصناعة، ويقدم المعسكر مزيج من المحاضرات من مدربين مختلفي الخبرات والعمل الجماعي ضمن فرق وجلسات التوجيه والزيارات الميدانية بحيث يعد برنامجًا كاملا ومتنوعًا.

وسيتناول المعسكر مجموعة من  التدريبات مثل  أساسيات التفكير التصميمي - مقدمة عن الصناعه في الجيل الرابع 0.4 - الاستدامة - أساسيات التسويق والمالية – نموذج العمل الأولي.

ويستهدف المعسكر خريجي جامعة عين شمس ما بين عامي 2020 و 2023 وطلاب السنة الأخيرة، ومدة المعسكر 9 أيام منقسمة بين محاضرات أونلاين ومحاضرات في مقر المركز. وسيقوم كل فريق في نهاية المعسكر بتقديم عرض لمشكلة حقيقية والحل المقترح لمعالجتها.

الثانوية العامة 2024 بجامعة عين شمس جامعة برلين التقنية

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