عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل تشريعية النواب: أنجزنا 90% من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

النائب إيهاب الطماوي،
النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب

عبر النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ؛ رئيس اللجنة الفرعية  لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عن فخره بإنجاز مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، كأحد المكتسبات الدستورية الهامة في مجال الحقوق والحريات العامة، وقال إن سعادته نابعة بدرجة أكبر لأن المشروع يعد من ثمار عمل اللجنة الفرعية المُشكلة بقرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 

وقال في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النوتب لمناقشة مشروع القانون : من باب المصارحة والمكاشفة وواجبي تجاه زملائي أريد اطلاع الزملاء على أهم الأعمال التي أنجزتها اللجنة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث تم تجاوز 90% من مواده، ويتبقى بعض المواد القليلة التي تحتاج لمناقشات لحسمها بصورة نهائية. 

وأضاف: فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة وسلطات مأموري الضبط القضائي والقبض على المتهمين ودخول وتفتيش المنازل، يكفيني القول إنه تم تدقيق جميع هذه المواد بما يتفق معلى المعطيات والالتزامات الدستورية والتي على رأسها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات. 

وتابع: أمر مهم جدًا إنه تم تطوير وسائل الإعلان التقليدية إلى وسائل إعلان حديثة مثل الهاتف المحمول والبريد الإليكتروني والتي سيكون لها أثر بالتأكيد على إعلان الأوامر القضائية والحضور أمام المحاكم وإعلان الأحكام وخلافه، والتي سوف تحد – في اعتقادي- بشكل كبير من مشكلة الأحكام الغيابية. 

واختتم: تم تنظيم ولأول مرة موضوعات كانت غير منتظمة من قبل؛ كالمنع من السفر وترقب الوصول، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين، والتعويض عن حالات تنفيذ عقوبات صدر حكمة بإلغائها بالإضافة إلى التعويض عن الحبس الاحتياطي بطبيعة الحال، فضلًا عن منظومة التقاضي عن بعد وإدخال وسائل التكنولوجية الحديثة في مجال التقاضي.

مشروع قانون الاجراءات الجنائية محاكم الجنايات تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الالتزامات الدستورية مأمورى الضبط القضائى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صخرة الأهلي يرحل رسميًا عن الفريق .. تفاصيل

محلاته اتشمّعت .. القبض على امبراطور الذهب |وتحريات موسعة لكشف الملابسات

أحذروا | شعبة الذهب توجه رسالة مهمة للمواطنين

رضا عبد العال ينفعل ويهدد بالانسحاب من الهواء بعد تعادل المنتخب.. شاهد

رضا عبد العال: لاعب الأهلي السبب في هدف موزمبيق الأول

راجع من أسوان بـ 160 كيلو.. تفاصيل القبض على امبراطور الذهب في مصر

الموهوب يستقر في تركيا.. ماذا حدث بالاجتماع العاصف داخل الأهلي؟.. وهؤلاء يرحلون

صورتني في الحمام عشان فلوس التيك توك.. أم العيال غلبتها الشهرة وفضحت زوجها..فيديو

ترشيحاتنا

بيومى فؤاد ونجله يتعرضان لوعكة صحية شديدة ونقلهما للمستشفى

تعرف على تشكيل محاكم الجنايات بعد موافقة مجلس النواب

هل يجوز تكرار سورة واحدة بعد الفاتحة في الركعتين الأولى والثانية

لـ المطلقات| شروط جديدة للحصول على معاش الزوج.. وهذه حالات الحرمان منه

رئيس النواب يؤجل الموافقة النهائية على تعديل قانون الإجراءات الجنائية لجلسة الغد

أقل من 3 آلاف جنيه| انهيار كبير في أسعار الذهب خلال ساعات.. كيف تحركت الدولة ضد التجار؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأرز المطحون .. طريقة تصنيع السحلب البودرة بأقل التكاليف

ماذا يحدث للجسم عند تدخين 20 سيجارة يوميا؟ جمال شعبان يوضح

أشعلت السوشيال ميديا.. مي عمر تبرز تفاصيل فستانها الأحمر بجلسة تصوير مثيرة

سارة نخلة تتألق بإطلالة ساحرة من خطوبتها على البحر.. شاهد

فيديو

هيقعد فى صحتك وأولادك.. بكاء وفاء مكي بسبب موقف أشرف زكي

انا اتهانت.. أشرف زكي ينفعل على الممثلة عنبر ويطالبها بمغادرة المسرح

بطلت أخاف .. فنانة سورية عادت من الموت تروي قصة غريبة

لحظة وصول وائل جسار إلى الرياض استعدادا لحفل صلاح الشرنوبي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ