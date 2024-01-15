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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لفطاطري يتاجر في الهيروين بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيها، لفطاطرى، لاتهامه بالاتجار بجوهر مخدر الهيروين، وحيازة سلاح أبيض بدائرة مركز شرطة طوخ .


وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 23917 لسنة 2023 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 2306 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "تامر س ع"، 39 سنة، فطاطرى، مقيم دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، لأنه فى يوم 18 / 9 / 2023، بدائرة المركز أحرز جوهر مخدر "الهيروين" بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز سلاحا أبيضا بغير مسوغ قانونى من الضرورة المهنية أو الحرفية.


كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا بقيام المتهم بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاحا أبيض، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وكان ممسكا بيده سلاح أبيض وبتفتيشه عثر معه على حقيبة بلاستيكية سوداء اللون بداخلها 21 لفافة ورقية يحووا جميعا مسحوق بيج اللون لما ثبت أنه لجوهر الهيروين المخدر، وعثر معه أيضا على مبلغ مالى.


وبمواجهته بالمضبوطات، أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

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