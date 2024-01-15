الشباب: برنامج "نتشارك للمبادرات المجتمعية" يصل إلى شمال سيناء ومطروح

واصلت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني "الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب" وبالتعاون مع منظمة اليونيسف ، تنفيذ فعاليات برنامج "نتشارك"في نسخته الثانية لتنفيذ المبادرات المجتمعية داخل مراكز شباب محافظتي شمال سيناء ومطروح تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.



ويستهدف البرنامج تنمية النشء والشباب من خلال بناء قدراتهم على توليد وصنع مبادرات مجتمعية وتنفيذها بأماكن تواجدهم رافعين شعار انطلقوا في رحلة التغيير والابتكار مع "نتشارك" وإعداد كوادر فاعلة بمشاركة الفئات في المراحل العمرية المستهدفة من 13 إلى 17 عاما (الطلائع) و18 إلى 19 عاما (الشباب) على أن يكون 30 من المستفيدين من الجنسيات الأخرى المقيمين في مصر.



وتأتي استراتيجيه البرنامج نحو تنفيذ 300 مبادرة مجتمعية منبثقة من المبادرات التالية "تمكين الفتيات ؛ التوافق المجتمعي ، المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف وتعزيز المشاركة المجتمعية ، دعم الوافدين ، ما بعد Cop27 ، الطاقة المتجددة ، المشروعات الخضراء ، البيئة ، الصحة ".



ومن المقرر تنفيذ فعاليات البرنامج داخل 15 محافظة هي (شمال سيناء ؛ جنوب سيناء ؛ أسوان ؛ أسيوط ؛ القاهرة ؛ الاسكندرية ؛ الوادي الجديد ؛ سوهاج ؛ قنا ؛ مطروح ؛ كفر الشيخ ؛ دمياط ؛ الجيزة ؛ القليوبية ؛ البحر الأحمر).

