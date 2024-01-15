جيريس ينتقد مركز محمد صلاح مع منتخب مصر

أكد آلان جيريس، المدير الفني السابق لمنتخب تونس أن المركز الأفضل لمحمد صلاح، نجم منتخب مصر يكون في الأطراف.



وقال آلان جيريس في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مركز محمد صلاح الأفضل يكون على الأطراف، حيث يكون أكثر فعالية، مثلما يحدث مع ليفربول".



وأضاف المدرب الفرنسي: "تفاجأت بأن مركز محمد صلاح مع منتخب مصر في مركز صانع اللعب، وهذا يؤثر على مستواه".



وتعادل منتخب مصر مع نظيره موزمبيق بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، في الجولة الأولى من بطولة كأس إفريقيا، على ملعب فيليكس بواني.