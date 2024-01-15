مدرب تونس السابق: ماحدث لمنتخب مصر أمام موزمبيق تتعرض له فرق كبرى

أكد آلان جيريس، المدير الفني الأسبق لمنتخب تونس أن تعادل مصر مع موزمبيق في كأس إفريقيا، الجارية في كوت ديفوار تتعرض له الفرق الكبرى.



وقال آلان جيريس في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الشوط الأول كان يُدار بشكل جيد من منتخب مصر، إلا أن أول 20 دقيقة من الشوط الثاني ظهر المنتخب المصري بشكل غير جيد".



وأضاف: "منتخب مصر استقبل هدفين في بداية الشوط الثاني، ثم خاض معركة من أجل التعادل، الفرق الكبرى تواجه ذلك عادةً، غانا ونيجيريا تعرضوا لنفس الشيء".



وتابع: "رتم المباراة تغير على منتخب مصر في الشوط الثاني، وموزمبيق تسيدوا المباراة، هذه ليست مشكلة تكتيكية، هي مرتبطة بتمركز اللاعبين".