الموافقة على حضور 15 ألف مشجع لمباريات أمم أفريقيا لليد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الحصول على موافقة ١٥ ألف مشجع من خلال موقع الحجز الخاص بشركة تذكرتي من داخل أو خارج مصر؛ لحضور مباريات بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، والاتحاد المصري لليد، حيث تنطلق البطولة بعد غد الأربعاء وتستمر حتى ٢٧ من الشهر الجاري .



وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، في بيان اليوم الاثنين- أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر في مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال ما تقدمه النتائج التي يحققها أبطالنا في مختلف المنافسات.



ومن جانبه .. صرح محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، بأنه تم تحديد أماكن الإقامة للمشاركين، وتم إخطار الاتحاد الأفريقي والذي قام بدوره بإخطار الدول المشاركة بتلك الأماكن التي لا تبعد أكثر من ١٠ إلى ١٥ دقيقة عن أماكن التدريب وإقامة المباريات، بل هناك أماكن تبعد ٥ دقائق سيراً على الأقدام ولا توجد أي مشاكل.

فيما أكد المهندس عاصم السعدني مدير بطولة أفريقيا لكرة اليد، أن القاهرة على استعداد تام لاستقبال جميع الوفود، والسعي لتنظيم استثنائي يكون فخر لإفريقيا وفخر لنا كمنظمين ونتمنى أن تسود الروح الرياضية وأن يكون الفريق الأفضل هو البطل.



ويستعد مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، لاستقبال المشجعين الإعلاميين والصحفيين، وكافة وفود الـ 15 منتخبا المشارك في البطولة بالإضافة إلى مصر.



صاحب لقب البطولة يتأهل مباشرة إلى دورة الألعاب الأوليمبية بباريس ٢٠٢٤، وهناك فرصتين للحاصلين على المركزين الثاني والثالث الدخول في الدورات التأهيلية.