جوه فندق الإقامة.. مشجع يعتدي على مدرب في كوت ديفوار

تعرض كريس هيوتون، مدرب منتخب غانا، إلى محاولة اعتداء في فندق إقامة الفريق في كوت ديفوار بعد هزيمة منتخبه أمام الرأس الأخضر في الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2023.

وأفادت صحيفة The Sun البريطانية بأن هيوتون تعرض لمحاولة اعتداء في الفندق بعد الخسارة التي مني بها فريقه. وتباينت الأنباء حول ما إذا تم القبض على المشجع الذي حاول تنفيذ الاعتداء، مع انتظار نتائج التحقيقات التي تجريها الحكومة الإيفوارية.

تأتي هذه الحادثة بعد خسارة منتخب غانا 1-2 أمام الرأس الأخضر في الجولة الأولى، حيث يتذيل الفريق المجموعة بدون نقاط. وينتظر المنتخب الغاني مواجهة هامة مع المنتخب المصري، الذي يسعى لتحقيق الفوز بعد التعادل أمام موزمبيق.