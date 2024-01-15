أحمد شوبير يفجر مفاجأة: لا أزمة بين كولر وأحمد عبدالقادر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن عدم وجود أزمة بين مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، وأحمد عبدالقادرلاعب النادي الأهلي، لافتا إلي أن المدرب لديه تحفظات علي اللاعب.

وأكد شوبير في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت إف إم، أن كولر لم يتخذ أي قرار بشأن رحيل عبدالقادر، وأن لديه أمل في الاستمرار معه وهذا الامر يتوقف علي تركيز عبد القادر داخل الملعب.

وأضاف شوبير أن عبدالقادر بدوره يرغب في البقاء في الأهلي وليس لديه نية للرحيل، مشيرًا إلى أنه لاعب مميز بإمكانيات رائعة. وشدد على ضرورة عودة عبدالقادر لتركيزه في كرة القدم واستعادة مستواه السابق.