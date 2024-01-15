عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد شوبير يفجر مفاجأة: لا أزمة بين كولر وأحمد عبدالقادر

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن عدم وجود أزمة بين مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، وأحمد عبدالقادرلاعب النادي الأهلي، لافتا إلي أن المدرب لديه تحفظات علي اللاعب.

 وأكد شوبير في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت إف إم، أن كولر لم يتخذ أي قرار بشأن رحيل عبدالقادر، وأن لديه أمل في الاستمرار معه وهذا الامر يتوقف علي تركيز عبد القادر داخل الملعب.

وأضاف شوبير أن عبدالقادر بدوره يرغب في البقاء في الأهلي وليس لديه نية للرحيل، مشيرًا إلى أنه لاعب مميز بإمكانيات رائعة. وشدد على ضرورة عودة عبدالقادر لتركيزه في كرة القدم واستعادة مستواه السابق.

أحمد عبدالقادر احمد شوبير النادي الأهلي اون سبورت اف ام اون سبورت مارسيل كولر لاعب النادي الاهلي نجم الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صخرة الأهلي يرحل رسميًا عن الفريق .. تفاصيل

محلاته اتشمّعت .. القبض على امبراطور الذهب |وتحريات موسعة لكشف الملابسات

رضا عبد العال ينفعل ويهدد بالانسحاب من الهواء بعد تعادل المنتخب.. شاهد

أحذروا | شعبة الذهب توجه رسالة مهمة للمواطنين

رضا عبد العال: لاعب الأهلي السبب في هدف موزمبيق الأول

الموهوب يستقر في تركيا.. ماذا حدث بالاجتماع العاصف داخل الأهلي؟.. وهؤلاء يرحلون

راجع من أسوان بـ 160 كيلو.. تفاصيل القبض على امبراطور الذهب في مصر

صورتني في الحمام عشان فلوس التيك توك.. أم العيال غلبتها الشهرة وفضحت زوجها..فيديو

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي يقتحم جامعة النجاح في الضفة الغربية ويعتقل 25 طالبًا فلسطينيًا

سفير الاتحاد الأوروبي: دعمنا لمبادرة تمكين الطفل التزام بمعالجة قضايا مهمة

بعد 6 أيام كاملة.. تفاصيل انتشال غريق لوران في الإسكندرية

جوه فندق الإقامة.. مشجع يعتدي على مدرب في كوت ديفوار

ماذا يحدث للجسم عند تدخين 20 سيجارة يوميا؟ جمال شعبان يوضح

3 من أبواب الخير فضلها عظيم في شهر رجب.. احرص عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشعلت السوشيال ميديا.. مي عمر تبرز تفاصيل فستانها الأحمر بجلسة تصوير مثيرة

سارة نخلة تتألق بإطلالة ساحرة من خطوبتها على البحر.. شاهد

رمضان 2024 .. الصور الأولى من كواليس مسلسل "صلة رحم"

عبير صبري تستعرض أناقتها في إطلالة جذابة.. شاهد

فيديو

هيقعد فى صحتك وأولادك.. بكاء وفاء مكي بسبب موقف أشرف زكي

انا اتهانت.. أشرف زكي ينفعل على الممثلة عنبر ويطالبها بمغادرة المسرح

بطلت أخاف .. فنانة سورية عادت من الموت تروي قصة غريبة

لحظة وصول وائل جسار إلى الرياض استعدادا لحفل صلاح الشرنوبي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ