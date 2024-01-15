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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: مصر دعمت فلسطين بكل ما تملك خلال 100 يوم من العدوان الإسرائيلي

معبر رفح
معبر رفح

قالت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية بكل فئاتها وعلي المستويين الرسمي والشعبي دعمت القضية الفلسطينية خلال ما يزيد عن 100 من العدوان الإسرائيلي الغاشم  على قطاع غزة.

وأكد الجمال، أن الدولة المصرية قدمت ولا تزال بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، العديد من الإطروحات والدبلوماسية والحلول واستطاعت أن تحشد الرأى العام العالمى لرفض قضية التهجير، وأكدت بما لا يدع مجال للشك ان فلسطين هى قضية مصر الأولى قيادة وشعبا.

وأوضحت النائبة أسماء الجمال، أن مصر حرصت منذ اندلاع الأزمة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي على بذل جهودها الإنسانية والدبلوماسية لدعم ومساندة الشعب الشقيق، مشيرة إلى أن معبر رفح مفتوح على مدار الساعة في سرعة تدفق ونفاذ المساعدات إلى القطاع ولم يحدث أي تعطيل من الجانب المصري في ذلك.

وقالت إنه تم تقديم خدمات إغاثية على أكثر من مستوى من خلال معبر رفح، إذ وجهت مصر مساعدات بأكثر من 1000 قاطرة محملة بـ20 ألف طن بينما ساهم العالم كله بما لا يزيد عن 25 % من المساعدات الدولية المقدمة لغزة، مشيرة إلي أن القيادة السياسية حرصت على الأطقم الطبية التابعة لوزارة الصحة والهلال الأحمر المصري لنقل حالات مرضية لجرحى ومصابين قادمين من قطاع غزة  بسيارات إسعاف مجهزة ترتكز في معبر رفح، بجانب الأطفال المبتسرين، مشددة أن مصر وضعت أولوية لتقديم كل أوجه السند والمساعدة للأشقاء في قطاع غزة بفلسطين، وفتحت أبواب المعبر مع فلسطين بلا إغلاق.

النائبة أسماء الجمال مجلس النواب النواب السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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