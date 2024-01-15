عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يقتحم جامعة النجاح في الضفة الغربية ويعتقل 25 طالبًا فلسطينيًا

أرشيفية
أرشيفية

اقتحم الجيش الإسرائيلي، جامعة النجاح في مدينة نابلس بالضفة الغربية، فجر الاثنين، واعتقل 25 طالباً كانوا يعتصمون داخلها على خلفية مطالب طلابية.

وقالت الجامعة، في بيان، إن الجنود اعتدوا بالضرب على الطلبة، والحرس، ودمروا العديد من محتويات الجامعة.

ووصفت الجامعة، الاقتحام الإسرائيلي، بأنه "مشهد متكرر لاعتداءات إسرائيل على المؤسسات الوطنية والتعليمية والصحية والدينية"، وأضافت: "يشكل هذا الاقتحام الخطير انتهاكاً صارخاً وجلياً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرّم انتهاك حرمة المؤسسات التعليمية والجامعات، وهو يضاف إلى جرائم الاحتلال بحق المسيرة التعليمية ومؤسساتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس المحتلة".

الجيش الإسرائيلي يقـ تل 5 فلسطينيين في الضفة الغربية

الانتقام طال الشجر والحجر.. الاحتلال يواصل انتهاكاته وممارساته الوحشية في الضفة الغربية

 

وحملت جامعة النجاح، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية عن سلامة موظفيها وطلابها الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال، ودعت إلى الإفراج الفوري عنهم.

وقال الدكتور رائد الدبعي، نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية، لوكالة أنباء العالم العربي، إن مئات من الجنود الإسرائيليين شاركوا في عملية الاقتحام، موضحاً أن عدداً من الحراس أصيبوا بجراح جراء اعتداء القوات الإسرائيلية عليهم.

الجيش الإسرائيلي جامعة النجاح نابلس مدينة نابلس الضفة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صخرة الأهلي يرحل رسميًا عن الفريق .. تفاصيل

محلاته اتشمّعت .. القبض على امبراطور الذهب |وتحريات موسعة لكشف الملابسات

رضا عبد العال ينفعل ويهدد بالانسحاب من الهواء بعد تعادل المنتخب.. شاهد

أحذروا | شعبة الذهب توجه رسالة مهمة للمواطنين

رضا عبد العال: لاعب الأهلي السبب في هدف موزمبيق الأول

الموهوب يستقر في تركيا.. ماذا حدث بالاجتماع العاصف داخل الأهلي؟.. وهؤلاء يرحلون

راجع من أسوان بـ 160 كيلو.. تفاصيل القبض على امبراطور الذهب في مصر

صورتني في الحمام عشان فلوس التيك توك.. أم العيال غلبتها الشهرة وفضحت زوجها..فيديو

موضوعات متعلقة

الجيش الإسرائيلي يقـ تل 5 فلسطينيين في الضفة الغربية

الانتقام طال الشجر والحجر.. الاحتلال يواصل انتهاكاته وممارساته الوحشية في الضفة الغربية

ترشيحاتنا

دعم كامل للقضية الفلسطينية.. ماذا حملت زيارة وزير الخارجية الصيني للجامعة العربية؟

الجيش الإسرائيلي يقتحم جامعة النجاح في الضفة الغربية ويعتقل 25 طالبًا فلسطينيًا

سفير الاتحاد الأوروبي: دعمنا لمبادرة تمكين الطفل التزام بمعالجة قضايا مهمة

بعد 6 أيام كاملة.. تفاصيل انتشال غريق لوران في الإسكندرية

جوه فندق الإقامة.. مشجع يعتدي على مدرب في كوت ديفوار

ماذا يحدث للجسم عند تدخين 20 سيجارة يوميا؟ جمال شعبان يوضح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشعلت السوشيال ميديا.. مي عمر تبرز تفاصيل فستانها الأحمر بجلسة تصوير مثيرة

سارة نخلة تتألق بإطلالة ساحرة من خطوبتها على البحر.. شاهد

رمضان 2024 .. الصور الأولى من كواليس مسلسل "صلة رحم"

عبير صبري تستعرض أناقتها في إطلالة جذابة.. شاهد

فيديو

هيقعد فى صحتك وأولادك.. بكاء وفاء مكي بسبب موقف أشرف زكي

انا اتهانت.. أشرف زكي ينفعل على الممثلة عنبر ويطالبها بمغادرة المسرح

بطلت أخاف .. فنانة سورية عادت من الموت تروي قصة غريبة

لحظة وصول وائل جسار إلى الرياض استعدادا لحفل صلاح الشرنوبي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ