الجيش الإسرائيلي يقتحم جامعة النجاح في الضفة الغربية ويعتقل 25 طالبًا فلسطينيًا

اقتحم الجيش الإسرائيلي، جامعة النجاح في مدينة نابلس بالضفة الغربية، فجر الاثنين، واعتقل 25 طالباً كانوا يعتصمون داخلها على خلفية مطالب طلابية.

وقالت الجامعة، في بيان، إن الجنود اعتدوا بالضرب على الطلبة، والحرس، ودمروا العديد من محتويات الجامعة.

ووصفت الجامعة، الاقتحام الإسرائيلي، بأنه "مشهد متكرر لاعتداءات إسرائيل على المؤسسات الوطنية والتعليمية والصحية والدينية"، وأضافت: "يشكل هذا الاقتحام الخطير انتهاكاً صارخاً وجلياً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرّم انتهاك حرمة المؤسسات التعليمية والجامعات، وهو يضاف إلى جرائم الاحتلال بحق المسيرة التعليمية ومؤسساتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس المحتلة".

وحملت جامعة النجاح، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية عن سلامة موظفيها وطلابها الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال، ودعت إلى الإفراج الفوري عنهم.

وقال الدكتور رائد الدبعي، نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية، لوكالة أنباء العالم العربي، إن مئات من الجنود الإسرائيليين شاركوا في عملية الاقتحام، موضحاً أن عدداً من الحراس أصيبوا بجراح جراء اعتداء القوات الإسرائيلية عليهم.