محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 15 مشروعا بتمويل 4.6 مليون جنيه خلال ديسمبر

قال محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين ، إنه تم تنفيذ 15 مشروعا بتمويل 4.6 مليون جنيه ضمن برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" التي فرت 60 فرصة عمل خلال شهر ديسمبر الماضي.



وأكد المحافظ - في بيان اليوم أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمويل البنوك ، لبرنامج "مشروعك " لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الإنتاج.



وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه يتم تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج، ولا سيما أنه يتم منح التراخيص المؤقتة لمدة خمس سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج مشروعك وتسليط الضوء على أهم المزايا، بالمجان في مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك دون تحميل العميل أي أعباء مالية.

