رئيس جامعة الإسكندرية: تطوير وتنمية مهارات الطلاب الأفارقة للمشاركة في نهضة بلادهم

أكد رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، أن الجامعة تعمل جاهدة على تطوير وتنمية مهارات الطلاب الأفارقة بصفة عامة حتى يشاركوا في نهضة بلادهم، لافتا إلى أن الجامعة تتطلع إلى مزيد من التعاون مع الجامعات التنزانية في مجالات المياه والطاقة المتجددة والكهرباء، والاستمرار في إرسال القوافل الطبية؛ توطيدا للعلاقات التاريخية التي تربط بين الدولتين.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم /الاثنين/ سفير تنزانيا بالقاهرة السفير ريتشارد ماكنزو والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون بين الجامعة والجامعات التنزانية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وقال إن الجامعة حرصة على توطيد سبل التعاون مع الجامعات التنزانية في المجالات العلمية المختلفة وتوفير كافة سبل الرعاية والخدمات التعليمية والبحثية المتميزة للطلاب التنزانيين الدارسين .



من جانبه، أشاد السفير التنزاني، بالمستوى العلمي والأكاديمي المتميز لجامعة الإسكندرية مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وتنزانيا.



وأشار إلى أن هناك 47 طالبا تنزانيا يدرسون في جامعة الإسكندرية، مؤكدا حرص بلاده على تطوير التعاون المشترك مع الجهات الأكاديمية المصرية بصفة عامة وجامعة الإسكندرية بصفة خاصة في مجالات البرامج التعليمية والمشروعات البحثية المشتركة بمختلف التخصصات الأكاديمية.