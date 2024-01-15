مران الأهلي| جاب الله يكشف تطورات إصابة رضا سليم ‏

قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن حالة رضا ‏سليم لاعب الفريق مطمئنة إلى حد كبير، وإنه يواصل برنامجه التأهيلي بشكل منتظم لتجهيزه ‏للعودة للتدريبات الجماعية.‏

وقال جاب الله إن رضا سليم سوف يجري أشعة منتصف الأسبوع المقبل للوقوف على ‏تطورات حالته والتعرف على نسبة شفائه من الإصابة بعد إجرائه جراحة في الترقوة، والتي ‏أبعدته عن المشاركة مع الأهلي خلال الفترة الماضية.‏

وأكد رئيس الجهاز الطبي التنسيق والتشاور الدائم مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر فيما ‏يخص ملف الإصابات داخل صفوف الفريق، وإطلاع الجهاز على كل المستجدات في الحالات ‏الطبية.‏

وواصل رضا سليم تنفيذ برنامجه التأهيلي اليوم على ملعب التتش، الذي اشتمل على الجري ‏حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات الأخرى ضمن البرنامج الخاص به، تحت إشراف الجهاز ‏الطبي بالنادي.‏