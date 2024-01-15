قفزة في الإصابات.. تفاصيل جديدة حول حوادث الطعن والدهس وسط إسرائيل.. فيديو وصور

أعلنت نجمة داوود الحمراء "ماجن ديفيد أدوم"، أن 14 شخصا أصيبوا في حادث دهس في رعنانا، الذي وقع في ثلاثة مواقع منفصلة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع 9 إصابات في حوادث طعن ودهس في مدينة رعنانا وسط إسرائيل.

ووفقا لصحيفة "تايمز اوف إسرائيل"، قالت خدمة الاسعاف إن الضحايا امرأة في السبعينيات من عمرها في حالة حرجة ورجل يبلغ من العمر 34 عاما وشاب 16 عاما في حالة خطيرة.

وأصيب ثمانية أشخاص آخرين بجروح معتدلة، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح طفيفة.

وقال المدير العام لنجمة داوود الحمراء، إيلي بن، إن ما مجموعه 17 شخصا عولجوا من قبل المسعفين في مكان الحادث، بما فيهم أولئك الذين يعانون من القلق الحاد.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنه يحرى التعامل مع حدث استثنائي في رعنانا قرب تل أبيب وبدء تحقيقا موسعا؛ لكن المتحدث إيلي ليفي يقول إنه "يبدو بشكل متزايد وكأنه حادث إرهابي".

وأفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن مروحيات تشارك في عملية تعقب منفذي هجوم رعنانا قرب تل أبيب.

وأشارت إلى أن الشرطة لم تؤكد حتى الآن دوافع هجوم رعنانا قرب تل أبيب.