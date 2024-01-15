شريف كمال الدين: التأمين الصحي الشامل سيكون بكافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2030

أكد الدكتور شريف كمال الدين، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للصيدلة بالتأمين الصحي، أن الدولة من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل، خففت من الأعباء على المواطنين، مشيرا إلى أن كل المصريين من خلال التأمين الصحي الشامل سيتم تغطيتهم.

وقال شريف كمال الدين، خلال لقاء له لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن هناك تركيز قوي على الرعاية الأولية، مؤكدا أنه بدأنا في بورسعيد، والأقصر والإسماعيلية و جنوب سيناء، والسويس،أسوان.، وبدأن بالفعل العمل لخدمة المواطنين.

بكافة محافظات الجمهورية

وتابع مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للصيدلة بالتأمين الصحي، حصلنا على ثقة المواطن المصري في تقديم الخدمة الصحية له، مؤكدا أن التأمين الصحي الشامل سيكون بكافة محافظات الجمهورية، بحلول عام 2030.