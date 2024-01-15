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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص بالتسمم بعد تناول وجبة فاسدة

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي بسبب وجبه منزلية فاسدة في احدي قرى المنيا تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بتعرض أسرة لتسمم غذائي بإحدى قرى مركز المنيا.

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وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة، وهم ث. ح. ط 45 سنة وا. م – 6 سنوات وأشقائه ش 29 سنة وحمادة 17 سنة وأسماء 24 سنة مقيمون جميعا، بإحدى قرى بمركز المنيا بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة غذائية تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 

أجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية ب النيابة العام تحرر محضر بالواقعة وجبة فاسدة نحت التماثيل

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