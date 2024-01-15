إصابة 5 أشخاص بالتسمم بعد تناول وجبة فاسدة

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي بسبب وجبه منزلية فاسدة في احدي قرى المنيا تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بتعرض أسرة لتسمم غذائي بإحدى قرى مركز المنيا.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة، وهم ث. ح. ط 45 سنة وا. م – 6 سنوات وأشقائه ش 29 سنة وحمادة 17 سنة وأسماء 24 سنة مقيمون جميعا، بإحدى قرى بمركز المنيا بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة غذائية تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

