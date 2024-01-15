أخبار التوك شو| صخرة الأهلي يرحل رسميا عن الفريق.. وخبر سار من الأرصاد للمواطنين

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار المھمة على مدار الساعات الماضية نرصد أبرزها في التقرير التالي:

لا بديل عن الفوز أمام غانا.. ناقد رياضي يوجه رسالة للمنتخب الوطني

أكد الناقد الرياضي عبد الحميد فراج، أن المدير الفني للمنتخب الوطني روي فيتوريا، يتحمل مسئولية التعادل أمام موزمبيق، مشيرا إلى أن لاعبي المنتخب الوطني أيضا لم يكونوا على المستوى المطلوب، ولم يعطوا منتخب موزمبيق حقه.



القاهرة 18.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 15-1-2024

قدمت الإعلامية نهاد سمير ، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 15-1-2024، في القاهرة والمحافظات.



أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 15 يناير 2024

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم لميس سلامة، ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الأثنين 15-1-2024، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأثنين.



صخرة الأهلي يرحل رسميًا عن الفريق .. تفاصيل

أكد الناقد الرياضي شريف جمعة، أن المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي، يرحل رسميًا عن النادي، موضحًا أن الرحيل سيكون خلال أيام، أو بحد أقصى نهاية العام.



أسعار الذهب اليوم الأثنين 15 يناير 2024.. وهذه هي قيمة عيار 21

قدمت الإعلامية لميس سلامة، في برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأثنين 15-1-2024.



أحذروا | شعبة الذهب توجه رسالة مهمة للمواطنين

أكد المهندس أسامة الجلا سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أنه لا يوجد غلق لـ عمليات البيع، وأن سوق الذهب يسير بشكل مباشر.



رضا عبد العال ينفعل ويهدد بالانسحاب من الهواء بعد تعادل المنتخب.. شاهد

أكد رضا عبد العال نجم منتخب مصر السابق، أن تشكيل المنتخب المصري، بها مشكلات في البداية، وأن المدير الفني كان عليه أن يبدأ بـ عمر كمال عبد الواحد، وأحمد فتوح، لاعبي المنتخب المصري.



من الأربعاء لـ السبت.. خبر سار من الأرصاد للمواطنين

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، موضحة أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي، ولكن تقل عن الأيام الماضية.



الزراعة: نستهدف الوصول إلى 7 ملايين طن صادرات لدول العالم

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أنه هناك تطور كبير حدث في مشروعات الزراعة في مصر، مشيرا إلى أنه نعمل على جودة المنتج، وجودة الأرض.

الذهب عيار 21 يسجل مفاجأة اليوم.. والشعبة توجه نصيحة للمواطنين

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب تذبذات الأسعار الكبيرة التي شهدها الذهب في الفترة الأخيرة.

