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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الزملوط : دور وطنى مهم لمجلس القبائل السيناوي لأبناء المحافظات الحدودية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وفد جمعية مجاهدى سيناء ومجلس القبائل والعائلات المصرية برئاسة الشيخ عبدالله جهامة رئيس الجمعية ومستشار مجلس القبائل والعائلات المصرية، والذى يزور المحافظة لتفقد المشروعات والمبادرات التى نفذتها الدولة فى إطار رؤيتها لتوطين وتعزيز التنمية الشاملة بالمحافظات والمناطق الحدودية.

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ورحّب الزملوط بهذه الزيارة التى تؤكد على الدور الوطنى التنموى والتوعوى الذى يقوم به المجلس لمساندة جهود الدولة فى دعم توفير حياة أفضل لأبناء المحافظات الحدودية.

وأعرب الوفد عن تقديره لما تحقق على أرض المحافظة من تنمية حقيقية شملت كافة القطاعات وخاصة فيما يتعلق بتطوير الخدمات المُقدمة للمواطنين وخلق مناخ استثمارى جاذب يتيح جذب الاستثمارات الجادة.

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