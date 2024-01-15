عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة: الدولة حريصة على استدامة توفير مناخ ملائم لتحسين الأحوال المعيشية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي حرص الدولة على استدامة جهودها المعنية بتوفير المناخ الملائم لتحسين الأحوال المعيشية وتهيئة الظروف الاقتصادية، وذلك في ظل الدعم غير المحدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي لكافة مسارات العمل الوطني.


جاء ذلك خلال حضور الوزير لافتتاح الجلسة الوطنية التعريفية لخطة عمل برنامج المنح الصغيرة لمرفق البيئة العالمية المرحلة السابعة (2022 - 2026)، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية، حيث سلمت وزيرة البيئة المنح لـ16 مشروعا جديدا وافقت لجنة التسيير الوطنية للبرنامج على تمويلها في الدورة الأولى لتمويل المشروعات خلال المرحلة الحالية.


وأوضح الوزير حرص الدولة المصرية على دعم كافة المبادرات الخاصة بتحسين الظروف والعوامل البيئية وتحقيق جميع الالتزامات الدولية في مجال البيئة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أتت ثمارها في ضوء المبادرات الرئاسية المعنية بالحياة الكريمة للمواطنين بجميع قرى ومدن المحافظات، وكذك المبادرة الرئاسية لبناء الإنسان المصري في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والرياضية والتنموية بوجه عام.


وقال: "تتكامل جهود تلك المبادرات والمشروعات مع جهود وزارة الشباب والرياضة ومختلف الوزارات والمؤسسات المعنية في مصر بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة في سعيها المتواصل نحو تأهيل الشباب وصقل إمكاناتهم وتوفير فرص العمل المناسبة والمستدامة لهم".


وتابع أن الشباب يمثلون أحد أهم مستهدفات التنمية المستدامة كونهم الشريحة الاجتماعية المتميزة التي تشكل النسيج والقوام الأساسي للمجتمع؛ نظرًا لما يتمتع به من قوة وحيوية، فضلًا عما يشكله من مصدر هام للازدهار والتطور والرقي والتنمية بشتى المجتمعات.


وأضاف أن الدولة كان لها السبق عن كثير من غيرها من بلدان العالم في إدراك أهمية تعظيم دور الشباب وإفساح المجال أمامهم على ساحـة العمل الوطني وهو ما دفعنا نحو التمسك بأهمية السعي الدؤوب نحو تعظيم الاستفادة من إسهاماتهم في دفع عجلة التقدم والتنمية وارتكاز أغلب الخطط المتضمنة بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 على تلك المساهمات والمبادرات الشبابية؛ لتحقيق انطلاقة وقفزة غير مسبوقة للمجتمع لعالم الابتكار والعلم والإبداع.


وتضمنت الجلسة توزيع الاتفاقيات والدفعة الأولى من مبلغ المنحة على المشروعات الممولة خلال المرحلة الأولى للمرحلة العملية السابعة، وتم عرض موجز عن المشروعات الحائزة على التمويل ومناقشة الخطوات المستقبلية للبرنامج. 


يذكر أنه في مايو 2023، تم فتح الدعوة الأولى لتقديم مقترحات مشروعات خلال المرحلة العملية السابعة، وتم استقبال 70 مشروعًا بمجالات متعددة من مختلف المحافظات، حيث تم تشكيل لجان فنية فرعية فى مجالى تغير المناخ والتنوع البيولوجي خصيصًا لتقييم المشروعات ضمت ممثلين من أعضاء لجنة التسيير الوطنية والجهات الحكومية والخبراء بالمجالات ذات الصلة؛ لمناقشة وتقييم المشروعات المقدمة؛ بناءً على معايير الملاءمة والأثر والقابلية للتنفيذ والقابلية للاستمرارية، وتمت الموافقة على 16 مشروعًا خلال الدورة الأولى.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صخرة الأهلي يرحل رسميًا عن الفريق .. تفاصيل

أقل من 3 آلاف جنيه| انهيار كبير في أسعار الذهب خلال ساعات.. كيف تحركت الدولة ضد التجار؟

أحذروا | شعبة الذهب توجه رسالة مهمة للمواطنين

رقم 7.. شاهد أول ظهور لزوجة حسين فهمي من الجيم يشعل السوشيال ميديا

رضا عبد العال: لاعب الأهلي السبب في هدف موزمبيق الأول

أحمد حسن يكشف عن صفقة جديدة لـ الزمالك.. من هو؟

على جهاز تنفس.. بيومى فؤاد ونجله يتعرضان لوعكة صحية شديدة

بيان عاجل من وزير دفاع إسرائيل بشأن قرار إنهاء الحرب علي غزة

ترشيحاتنا

إسرائيل تعلن انتهاء العمليات العسكرية المكثفة في شمال قطاع غزة

بمواصفات هائلة.. سلسلة Realme 12 Pro الجديدة بنفس تصميم ساعات رولكس الفخمة

ساعات مرعبة بحياة بيومي فؤاد.. ما علاقة حالته الصحية بفشل فيلمه والجنسية السعودية؟

انقسام في حكومة الاحتلال.. وزير دفاع إسرائيل ينتقد نتنياهو

إجراء جديد في اتهام سما المصري بنشر الفجور

إتاحة موقع تسجيل استيفاء ملف ترقي المعلمين.. 28 يناير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أميرات.. إطلالة أسما خلال رحلة في إيطاليا تشعل فيسبوك

ألوانها مبهجة.. إلهام شاهين بإطلالة شبابية تشعل السوشيال ميديا

أثقل من الكلاب.. مصير سار لقطة أثارت الجدل في بريطانيا.. صور

لا تتجاهلها.. علامات تحذيرية عن مخاطر السعال عند الأطفال والكبار

فيديو

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

العثور على سفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر.. هل دمرها الحوثيون؟

احموا أولادكم.. الصحة تكشف تفاصيل الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ