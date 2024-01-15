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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم : يجب الاقتداء بالنماذج الجادة المواجهة للتحديات

محافظ الفيوم الدكتور
محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري

أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري ، أنه يجب الاقتداء بالنماذج الجادة التي تتسم بالإرادة والتحدي ومواجهة الصعاب.


جاء ذلك خلال تسليم محافظ الفيوم اليوم الاثنين شهادة محو الأمية لسيدتين مسنتين تجاوزتا 83 عاماً عقب اجتيازهما الاختبارات المخصصة لذلك، تقديراً وتكريماً لهما لمثابرتهما على تلقي العلم، بحضور معاون المحافظ الدكتور محمد التوني. 


وأوضح الأنصاري أن السيدتين المسنتين اللتين تم تسليمهما شهادة محو الأمية يعدان من النماذج التي يجب أن تحتذى ومن المثابرات على التعلم، مشيراً إلى أن التعليم لم يرتبط بسن معينة، فالإنسان يجب أن يستمر في تلقي العلوم وإن تقدم به العمر، ليتحدى الصعاب ويتسلح بالمعرفة ويكون أكثر وعياً بقضاياه الحياتية، وأكثر قدرة على إدارة شئونه اليومية.


وخلال اللقاء استمع محافظ الفيوم، لقصة كفاح السيدتين، وما تحليتا به من صبر في التعلم، حتى أصبحتا قادرتين على القراءة والكتابة، حيث قدمتا الشكر لمحافظ الفيوم على إصراره لتسليمهما شهادتي محو الأمية الخاصة بهما، عقب اجتيازهما الاختبارات المخصصة للحصول عليها.


من جانبه، ثمن مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالفيوم سيد حسن محمد، جهود محافظ الفيوم، ومساندته الدائمة لكل برامج فرع هيئة تعليم الكبار بالمحافظة، مشيراً إلى أن السيدتين الحاصلتين على شهادة محو الأمية، قد تجاوزتا 83 عاماً، ورغم ذلك لم يمنعهن السن من التعلم، موضحاً أن إحداهما من منطقة العرضي بمدينة الفيوم، والأخرى من عزبة أحمد إبراهيم الجندي، التابعة للوحدة المحلية بالغرق بمركز إطسا.
 

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