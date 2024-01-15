خبير مناخي: الحكومة المصرية تسابق الزمن لإطلاق مشروع منظومة المخلفات الجديدة

قال الخبير الدولي في الاستدامة والمناخ السفير مصطفى الشربيني "إن الحكومة المصرية تسابق الزمن لإطلاق مشروع منظومة المخلفات الجديدة، وفقا لقانون المخلفات الصلبة لسنة 2020".



وأشار الشربيني - خلال اتصال هاتفي مع قناة "إكسترا نيوز"، اليوم /الاثنين/ - إلى أن الدولة من جانبها تقوم بتوفير الاقتصاد "الدوار" بهدف الإبقاء على المواد المستخدمة بعملية الإنتاج من خلال إعادة استخدام المواد وإصلاحها وإعادة تدويرها، كما أن المواطن المصري في الوقت الراهن يعمد إلى استخدام الموارد بكفاءة.



وأضاف: أن "إعادة التدوير يعمل على الحد من هدر الموارد، واستخدامها بطريقة كفء تعود على المواطن".. وتطرق إلى المنظومة الجديدة الخاصة بمشروعات البنية التحتية التي تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات.



وكان وزير التنمية المحلية هشام آمنة قد أبرز أمس الاهتمام الذي توليه الوزارة لتطوير المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة بمحافظة البحر الأحمر، حيث يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة بالمحافظة نحو 364 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء أربعة مدافن صحية ضمن مشروعات البنية التحتية للمنظومة بالمحافظة بمدن (القصير، حلايب، شلاتين، رأس غارب) بتكلفة 250 مليون جنيه.