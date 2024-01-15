محافظ الغربية: مشروعات الرصف والتطوير ستسهم في إحداث نقلة نوعية

أكد طارق رحمي، محافظ الغربية، أن مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها ستسهم في إضفاء المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة، وإحداث نقلة نوعية للطرق والشوارع وتطويرها بما يليق بالمحافظة ، كما ستقدم المشروعات الخدمية التنموية خدمات أفضل للمواطنين إلى جانب توفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر وغير مباشر.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم/الاثنين/ مع رؤساء حي أول وثان ومركز طنطا ومديري الإدارات الهندسية والمالية والإسكان بالديوان العام لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ونسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية وعلى رأسها الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي تقيمها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن .



وناقش المحافظ نسب تنفيذ (شارع النحاس،شارع ترعة الشيتي ،شارع قطيني،شارع خرسيت كفر عصام، محور طريق المعامل، مركز خدمات مصر،بديل وحدة الصيانة،محطة إنتاج البيض،توسعة كوبري قحافة ،توسعة كوبري سكة المحلة،تطوير محيط السيد البدوي،رصف طريق الملاحة) والتي تسهم بدورها في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .



وشدد رحمي على تذليل كافة المعوقات، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال بمشروعات المحافظة، مؤكدا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال، موجها بمراعاة جودة الأعمال والانتهاء منها في توقيتاتها المحددة .