منتخب حازم إمام.. ميدو:هناك لجان هدفها تشويه صورة الفريق الوطني

أكد أحمد حسام ميدو نجم كرة القدم المصرية السابق أن منتخب مصر مازال أمامه الوقت فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تقام فى كوت ديفوار وأن انتقاد المنتخب بعد التعادل أمام موزمبيق أمر طبيعي ولكن فى الإطار الفني ولكن ليس الهجوم هو الأمر الصحيح.

وقال ميدو فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" هناك لجان على السوشيال ميديا موجودة فقط من أجل تشويه صورة المنتخب الوطني، وأقول للناس خليكم ورا منتخبكم لأن كل دول ليس لهم علاقة بكرة القدم أو انتقاد المنتخب فنيا، وهناك البعض من يحاول الوصول لأعلي المشاهدات فقط على حساب المنتخب، ويقول ده منتخب فاشل، انتقد كما تحب ولكن فنيا وليس أكثر من ذلك.

وأضاف ميدو:" من أمس أقرأ جملة منتخب المجاملات ومنتخب حازم إمام، ما السر وراء ذلك سوي أن ذلك لجان فقط من أجل الهجوم والتشويه لمنتخب مصر، ولابد من الابتعاد عن الناس التى تحاول التقليل من منتخب مصر، لأن منتخب مصر يظل منافس قوي على كل البطولات.