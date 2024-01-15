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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شحاتة: التدريب المهني يُسهم في توفير فرص عمل لائقة وزيادة معدلات التشغيل

وزير العمل حسن شحاتة
وزير العمل حسن شحاتة

 قال وزير العمل حسن شحاتة إن التدريب المهني له أثر بالغ في توفير فرص عمل لائقة وزيادة معدلات التشغيل ومواكبة التطورات التكنولوجية وتوازن العرض والطلب بسوق العمل.

جاء ذلكً خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني بالعاصمة الإدارية الجديدة لإطلاق مشروع "مهني 2030"، وذلك بحضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير قطاع الأعمال الدكتور محمود عصمت، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، ورئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ وممثلي منظمات عربية ودولية وأصحاب أعمال وعمال.

وأضاف الوزير أن التدريب المهني يشكل أيضًا حلقة هامة بين احتياجات سوق العمل وتنمية الموارد البشرية اللازمة لها، ويعالج الخلل في المهارات، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة تواجه السوق المصري وهي افتقاد الشباب للمهارات اللازمة واحتياج أصحاب الأعمال لمهارات محددة، وهو ما يعمل هذا المشروع على معالجته أو تقليل الفجوة الواردة به شيئًا فشيئًا.

العالمية في التدريب المهني

وأكد أن الوزارة تهدف للوصول للعالمية في التدريب المهني في مصر، حيث تستهدف القيادة السياسية خلق مركز تدريب مهني معتمد دوليًا، وبرنامج تدريب معترف به في العالم، وتوفير متدرب يتكالب عليه أصحاب العمل بالداخل والخارج وهو ما سوف يحققه مشروع "مهني 2030" الذي بدأنا مرحلته الأولى اليوم، ونسعى إلى تنفيذ مراحل متقدمة منه مع شركاء وطنيين ودوليين على المستوى القومي.

ولفت إلى أن دول العالم تتجه للإنفاق على تنمية مهارات وقدرات الموارد البشرية لديها لما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية، وتعود بالنفع على الاقتصاد القومي لبلدانهم والحد من معدلات البطالة.

وذكر أن كفاءة منظومة التدريب المهني تعتمد على تحقيق التوازن بين اعتبارات ثلاثة وهي احتياجات سوق العمل، واحتياجات راغبي العمل من الشباب واحتياجات الاستثمار، ولا يتحقق ذلك دون مشاركة حقيقية مع القطاع الخاص وهو ما قامت به الوزارة من خلال التعاون والتنسيق المباشر مع منظمات أصحاب الاعمال مثل الغرف التجارية والغرف السياحية ومقاولي التشييد والبناء واتحاد الصناعات.

وتابع وزير العمل "نحن بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لتعظيم الاستفادة من تجاربه الناجحة في المدارس التكنولوجية والتعليم المزدوج".

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