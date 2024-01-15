فيروسات فتاكة .. روسيا تتهم الولايات المتحدة بتصنيع أسلحة بيولوجية خطيرة

قال رئيس قوات الحماية من الإشعاع والمواد الكيميائية والبيولوجية الروسية، الفريق إيجور كيريلوف، إن الباحثين الأمريكيين يبحثون فرصًا لإنشاء فيروسات جدري اصطناعية، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقال كيريلوف خلال مؤتمر صحفي مخصص للأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية: "يُظهر الباحثون الأمريكيون اهتمامًا كبيرًا بتخليق فيروسات الجدري العظمي، ففي عام 2017 قاموا بتجميع الجينوم الوظيفي لفيروس جدري الخيل، كما كان هناك دليل على إمكانية إنتاج فيروسات لاسا، وإيبولا، وماربورج بشكل مصطنع، وكذلك الفيروسات التاجية المسببة للأمراض للإنسان".

وسلط رئيس قوات الحماية من الإشعاع والكيميائية والبيولوجية الروسية، الضوء على الأبحاث التي أجريت حول تعزيز الفيروسات في جامعة بوسطن الأمريكية.

وأضاف أنه تيجة للتعديل ال1ي قامت به المعامل الأمريكية اكتسب العامل الممرض لكوفيد-19 نسبة فتك تبلغ 80%، "مسببًا أعراضًا عصبية غير نمطية وتلفًا شديدًا في الرئة في الحيوانات النموذجية".