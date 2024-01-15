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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يوجه بتكثيف الحملات التفتيشية لضبط حركة الأسواق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وجه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب ، وكيلة وزارة تموين الشرقية فايزة عبدالرحمن اليوم  الاثنين، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وذكرت إدارة تموين أبوكبير - في بيان لها اليوم - أن مفتشي الإدارة قاموا بشن حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء ، أسفرت عن تحرير 6 محاضر لبيع منتجات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار وذلك بمركز أبوكبير.

وقالت فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية إنه جرى تحرير محضر ضد مواطن مقيم بناحية صان الحجر لحيازته 150 جوال دقيق فاخر بدون فواتير دالة على مصدره بالإضافة إلى تحرير محضر ضد مواطن مقيم بناحية بلبيس ؛ وذلك لحيازته عدد 98 جوال سماد يوريا بدون فواتير داله على مصدره.

كما تم تحرير 3 محاضر ضد ثلاثة مواطنين من بينهم اثنان في كفر السواقي والثالث في قريتي عرب الشيخ يوسف ؛ وذلك لعدم إعلانهم عن الأسعار.
 

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