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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسرع من الصوت وهادئة تماما.. ماذا تعرف عن طائرة ناسا الجديدة؟

طائرة ناسا الجديدة
طائرة ناسا الجديدة

عرضت فضائية “ العربية”  تقريرا عن قيام وكالة ناسا بالكشف عن النموذج الأولى للطائرة "x-59" الأسرع من الصوت.

 

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وأوضح التقرير أن الطائرة التي أعلنت عنها ناسا تعد من إنجازات الهندسة الجوية الحديثة التي تجمع بين السرعة الفائقة والضوضاء المنخفضة.

 

وتابع التقرير أن ناسا تستهدف تغيير مفهوم الرحلات الجوية السريعة وجلب مستويات جديدة من الهدوء، وتتميز الطائرة بتقنيات هندسية مبتكرة.

 

وتابع التقرير أن طول الطائرة الجديدة يبلغ نحو 30 مترا وطول جناحيها حو 10 أمتار، ويهدف شكل تصميمها إلى تقليل الدوي الصوتي المعروف بالضربة الصوتية .

 

 ولفت التقرير إلى أن  الطائرة الجديدة تستهدف إمكانية رفع الحظر عن الرحلات الجوية الأسرع من الصوت "، والطائرة الجديدة تستهدف إحداث حالة من التوازن بين السرعة والهدوء.

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