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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المصريين الأحرار: مصر والصين يتطلعان لبناء علاقات ثنائية غير مسبوقة تاريخيا

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

رحب حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، باول زيارة رسمية صينية للأراضي المصرية بعد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة جديدة، وقيام وانج يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية بزيارة مصر “الجمهورية الجديدة ”.

توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية شاملة حتى 2028


وقال المكتب السياسي فى بيان صادر عن الحزب ، إن زيارة وزير الخارجية الصيني ولقاء الرئيس السيسي ووزير الخارجية المصرى وتوقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية شاملة حتى 2028، تعكس طفرة العلاقات المصرية الصينية بقيادة الرئيسان السيسي وشى بينج، والتي ستشهد عصر ذهبياً خلال الولاية الجديدة للرئيس المصري.

وأضاف المكتب السياسي للحزب، أن العلاقة المصرية الصينية أساسها قواسم تاريخية ممتدة الجذور لبلاد الحضارات والثقافات والقيم، وقوامها رؤية مخلصة الرئيسان الهادفة للتنمية وإحلال السلام والاستقرار، وركيزة الشراكة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وهو ما يقدم نموذجاً فريداً يحتذى به.

وأكد حزب المصريين الأحرار، أن الصين ومصر يتطلعان لبناء علاقات ثنائية غير مسبوقة تاريخياً، وهو ما شهدناه في صداقة وشراكة حزبية لما يزيد عن عشرة سنوات بين المصريين الأحرار والشيوعي الصيني، ولاسيما عمق التعاون الذي يربط بين البلدين فى شتى المجالات والتنسيق الوثيق بين مصر والصين حيال القضايا والملفات الاقليمية والدولية.

وأشار إلى أن الرئيس الصيني كان أول المهنئين للرئيس بفوزه مجدداً، كما بعث رسالة مع وزير الخارجية لتهنئة أخيه المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأكيد حرص الصين على استمرار تدعيم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتثمين الدور المصري في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط.

وتابع أن الزيارة تؤكد استمرار التعاون الوثيق مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للتنمية والازدهار لشعب مصر والصين، وايضا توحيد الرؤية حيال لما يحدث في أهل غزة،  مطالبين بضرورة إنهاء هذه الدوائر من العنف والعنف المتبادل التى لها آثارها السلبية على شعوب المنطقة وعلى الاستقرار الدولى، و اتخاذ إجراءات سريعة فى مقدمتها وقف إطلاق النار والعمل علي حل عادل والامتثال إلى ما تقره المحكمة الدولية.

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