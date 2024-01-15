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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن "حياة كريمة".. تنفيذ 80% من أعمال إنشاء مركز شباب الجعافرة بالقليوبية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

كلف محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، شيماء عاصم، مدير الإدارة الهندسية بالمديرية، يرافقها خالد الجزار، مدير المشروعات بالجهاز المركزى للتعمير، ومهندسو جهاز التعمير، ومكتب استشارى المشروع، بمتابعة أعمال نادى الجعافرة الرياضي التابع لإدارة شباب شبين القناطر.

وأشارت لجنة المتابعة، إلي أن نسبة تنفيذ الأعمال بلغت 80%، وجارٍ الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد المبنى الإدارى وإنشاء غرفتى خلع ملابس وإنشاء ملعب قانوني وأعمال الموقع العام.

ويعتبر نادى الجعافرة الرياضي ضمن 28 مشروعا بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وجارٍ إنهاء كافة المشروعات المدرجة. 

وأكد “الصبروط”، على ضرورة متابعة الأعمال الإنشائية بالهيئات الشبابية والرياضية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

القليوبية وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الشباب والرياضة بالقليوبية مدير الإدارة الهندسية

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