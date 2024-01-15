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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يكشف عن صفقة جديدة لـ الزمالك.. من هو؟

صدى البلد

أعلن احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق علي محاولات نادي الزمالك في التجديد مع ناصر ماهر لاعب مودرن فيوتشر .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" الزمالك يجدد المفاوضات مع ناصر ماهر لاعب فريق مودرن فيوتشر للتعاقد معه في يناير الجاري ".


ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية أمام فريق الشباب الكويتي عصر غداً الثلاثاء على ملعب النادي في ظل فترة التوقف الدولي الحالية.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

ويشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

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