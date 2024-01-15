10 لاعبين .. إعلامي يزف بشري لجماهير الأهلي

اعلن الاعلامي محمد فاروق عن مفاجأة سارة لجماهير الاهلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب محمد فاروق : تصعيد 10 لاعبين من قطاع الناشئين للمشاركة في تدريبات الفريق الأول بالنادي الأهلي ،يوسف عبد الحفيظ وأحمد عابدين ‏وعبد الرحمن خالد وإسلام عبد الله وعبد الرحمن عبد الجواد ومازن أسامة وسمير محمد ومعتز محمد ‏ومصطفى أبو الخير وأحمد طعيمة.

تقدم المحامي خالد سليمان، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار اعتماد صحة انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي التي انعقدت يوم18 نوفمبر 2023.

حملت الدعوى رقم 29934 لسنة 78 شقا عاجلا واختصمت كلا من، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، ووزير الدولة لشئون الرياضة بصفته ووكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بصفته، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفته.

وجاء في تفاصيل الدعوى أن المطعون ضده الأول دعا أعضاء النادي الأهلي لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي، يوم الجمعة الموافق 2023/11/17 كاجتماع أول ويوم السبت الموافق 2023/11/18 كاجتماع ثاني في حالة عدم بلوغ نصاب الاجتماع الأول، بمقر النادي الأهلي الكائن 3 شارع صالح سليم بالجزيرة

وإعمالًا لنص المادة (17) من قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي والمنشورة في جريدة الوقائع المصرية في العدد 227 تابع (ب) الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2028 م بشأن إجراءات عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للنظر في جدول الأعمال المعلن على أعضاء النادي.