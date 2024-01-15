حصر دور العبادة بالإسماعيلية لاستصدار قرارات التخصيص.. صور

عُقد صباح اليوم الاثنين، المجلس التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية، برئاسة اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة المحافظ .

بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، والسكرتير العام للمحافظة، السكرتير العام المساعد، المستشار العسكري للمحافظة، معاون المحافظ للشبكة الوطنية والمشرف على إدارة متابعة مكتب المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة ومديري العموم بديوان عام المحافظة وممثلي الجهات المعنية بالاجتماع.



واستهل "بشارة" الاجتماع بتقديم التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد، وعيد الميلاد المجيد لمواطني الإسماعيلية، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وبدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة الرئيسية السابقة، واستعراض تقرير متابعة تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي بذات الجلسة المنعقدة مؤخرًا.

وتم عرض ومناقشة الخطة الاستثمارية للمراكز والمدن والأحياء للعام المالي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، وتضمنت الجلسة الموافقة على تجديد قرارات التخصيص لعدد من المشروعات؛ لاستيفاء الأوراق الخاصة بها، لخدمة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وتضمنت الجلسة إلغاء قرار التخصيص الخاص بتخصيص قطعة أرض مساحتها ٢٠٠٠ متر بعزبة صبري التابعة لقرية أم عزام بمركز ومدينة القصاصين، والتي كانت مخصصة لإنشاء وحدة صحية وإعادة تخصيصها لصالح مشروعات "حياة كريمة" المزمع تنفيذها خلال المرحلة الثانية.

ووجَّه المحافظ بضرورة حصر جميع دور العبادة من مساجد وكنائس، والتي لم يصدر لها قرارًا بالتخصيص لإصدار القرارات الخاصة لهم مع تكليف التخطيط العمراني بالمحافظة، بإعداد الإحداثيات والكروكي لهم، لسرعة الانتهاء من قرارات التخصيص لهم لإتمام عمليات الإحلال والتجديد أو الإنشاء لهم.

وأكد محافظ الإسماعيلية على تثمينه للجهد المبذول من الجهاز التنفيذي خلال الفترة الماضية، مطالبًا بتكثيف الجهود لتحقيق الرضاء وتحسين جودة الحياة للمواطنين كل في جهته.

واستعرضت مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية بالإسماعيلية، جهود الفرع خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيرة لتحقيق التعاون مع كافة الجهات لخفض نسب المحافظة من الأمية، مع التركيز على برامج التوعية مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان والمجمع الإعلامي بالإسماعيلية.

وحرص محافظ الإسماعيلية على تكريم سامي عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية لبلوغه سن التقاعد، مثمنًا جهوده المتميزة في قطاع الشباب والرياضة بالمحافظة خلال الفترة الماضية والتي أثمرت عن العديد من الأبطال الرياضيين في كافة الرياضات في المحافل الدولية والقومية، مؤكدًا إن مثل هذه القيادات المتميزة المحبة للعمل دائمًا ما تدعم تنمية قيم المواطنة والانتماء والولاء عند الشباب، وتسعى بإدارتها الحكيمة لاكتشاف المواهب الرياضيَّة ودعم الأبطال الرياضيين من الشباب، وكذلك تنفيذ المبادرات التي من شأنها الاهتمام بالنشئ وبالشباب، متمنيًا له الأفضل خلال الفترة القادمة.

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