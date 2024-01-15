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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

نائب المحافظ: وثيقة توحيد جهود العمل الأهلي ببني سويف تستهدف صالح المواطنين

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

واصل السيد بلال حبش نائب المحافظ عقد الاجتماع الدوري لمتابعة خطة وآلية العمل بعد توقيع النسخة الثانية من وثيقة توحيد جهود العمل الأهلي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وحضر الاجتماع، الدكتورة إنجى حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، وطه عبد العزيز رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات ببني سويف، والدكتور جمال عبد المطلب كلية آداب بني سويف، والدكتور عماد جمعة كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة بني سويف.

 

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تناول الاجتماع ما تم تنفيذه من توجيهات في اجتماعات ولقاءات سابقة، ومتابعة مستجدات وخطة العمل في الفترة المقبلة، بعد توقيع النسخة الثانية من وثيقة توحيد جهود العمل الأهلي ، خاصة فيما يتعلق بإجراءات ومعايير تشكيل واختيار اللجان النوعية.

وتشمل الخطة، الدعم الفني، التطوع، الدعم الصحي، الشئون الإدارية والمالية ،دعم ذوي الهمم، الدعم الأسرى، الدعم التعليمي ، الدعم التكافلي، الدعم البيئي، الدعم الاقتصادي.

وأكد نائب المحافظ على توجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم بسرعة الانتهاء من الإجراءات وسرعة البدء في تنفيذ خطوات عملية لدعم جهود المجتمع المدني في كافة المجالات التنموية، وذلك تحت مظلة هذه الوثيقة، التي تهدف في الأساس لتعظيم العائد من تلك الجهود المجتمعية على المواطن السويفي ،من خلال توحيد الجهود وتحقيق التكامل وفق رؤية تنموية مشتركة ، والعمل على تعزيز قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتبادل الخبرات لرفع كفاءتها وقدرتها على العمل، وتحقيق النفع العام والشفافية في العلاقة بين كافة مؤسسات المجتمع المدني.

 

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