استعدادات تحضيرية للموجة الـ 22 من حملات إزالة التعديات ببني سويف

عقد السكرتير العام اللواء حازم عزت، اجتماعًا تحضيرياً، بحضر اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، ومسؤولى الجهات المعنية من الوحدات المحلية والقطاعات والمديريات وجهات الولاية ، ضمن خطة المحافظة للإعداد والتجهيز للموجة الــ 22 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والتى يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

ناقش السكرتير العام، الخطوات والإجراءات اللازمة قبل بدء تنفيذ الموجة الجديدة من حملات الإزالة المقررة أواخر الشهر الجاري ،والاتفاق على الإعداد والتنسيق بين الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية، وإعداد حصر لحالات التعدى"بحسب كل جهة ولاية"ووضع جدول وبرنامج زمنى يغطى كافة مراكز المحافظة، مع الإشارة إلى تكليف كل جهة بالتحفظ على الأراضي التي تم إزالة التعدى عليها،وتوثيق أعمال الإزالة "قبل_أثناء_ بعد"وإرسال تقرير يومي مُعتمد موثق بالحالات المزالة من حيث الموقع والمساحة والحدود وتبعيتها للجهات.

ولفت السكرتير العام إلى توجيهات محافظ بني سويف بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات الأمنية لاستثمار موجات حملات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأراضى المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة.