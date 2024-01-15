وزير العدل يقدم تعديلا جديدا للبرلمان بشأن أحكام قانون الإجراءات الجنائية

المجلس يناقشها غدا قبل الموافقة النهائية على مشروع القانون

تقدمت الحكومة ممثلة في وزارة العدل بطلب لإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

يأتي ذلك بعد أن وافق عليها مجلس النواب بجلسة اليوم كما وردت بمشروع القانون المقدم من الحكومة والذى أعدته وزارة العدل.



تقدم وزير العدل المستشار عمر مروان بتعديل على بعض المواد التي وافق عليها المجلس ، حيث ستتم مناقشة التعديلات الجديدة غدا الثلاثاء قبل الموافقة النهائية على مشروع القانون.



من جانبه طالب المستشار د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وزير العدل بتقديم طلب مبينا به أسباب ومبررات اعادة المداولة على مشروع القانون و من المقرر مناقشته في جلسة غدا الثلاثاء.