خالد البلشي: الصحفيون الفلسطينيون فرضوا كلمتهم رغم محاولات تغييبها

كل التحية للشعب الفلسطيني الصامد

وجه الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين التحية للشعب الفلسطيني الصامد أمام آلة الحرب الصهيونى.

وقال البلشي خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى الذى تنظمة نقابة الصحفيين أن ما نفعله سيظل أضعف الإيمان، مضيفا أن اليوم التضامنى

الذى تنظمه النقابة جاء لرصد حجم الجريمة التى ارتكبت بحق الشعب الفلسطينى، ومحاولة لدعم جهود محاكمة مرتكبى الجريمة.

ووجه خالد البلشى رسالة شكر لجنوب افريقيا على الجهد الذى بذلته لإعادة القضية الفلسطينية للصدارة، مشيرا إلى أنه لابد من محاكمة الاحتلال الصهيوني على المجازر التى يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وتابع :" الصحفيون الفلسطينيون نجحوا فى انتصار الرواية الفلسطينية، وفرضوا الكلمة الفلسطينية رغم محاولات تغييبها".